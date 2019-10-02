الأربعاء 2 أكتوبر 2019

محافظ سقطرى يعود للجزيرة بعد رحلة علاجية

كتب العربي

وصل محافظ سقطرى رمزي محروس، إلى حديبوه عاصمة المحافظة عقب رحلة علاج استمرت أياما.



ووصل المحافظ محروس على متن طائرة سعودية عسكرية خاصة.

وكان في استقباله عدد من القيادات الحكومية والعسكرية وأخرى سعودية، وارتص مواطنون أمام المطار لاستقبال المحافظ.

وتعمل الإمارات على دعم عمل السلطات المحلية في محافظة سقطرى من خلال تدخلاتها الإنسانية، ودعمها للمشاريع.

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وكانت قد وصلت في وقت متأخر، سفينة مفقودة الى جزيرة سقطرى بعد سحبها من على بعد 70 ميل بحري بواسطة احدى السفن الى الارخبيل.

وكان في استقبال العبري في ساحل قلنسية وكيل أول المحافظة رائد الجريبي ووكيل المحافظة العميد ركن صالح علي ومدير الشرطة العميد علي الرجدهي ومدير مديرية قلنسية محمد سعد طه الذين اطمأنوا على سلامة الركاب.

وكانت السفينة (العبري) المفقودة قد تحركت من محافظة المهرة بتاريخ 25 سبتمبر الى واجهتها سقطرى قبل ان يتعرض محركها لخلل فني.

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن صيادون، أنهم فقدوا الاتصال بسفينة صيد بالقرب من سواحل جزيرة سقطرى.

وقال الصيادون أن السفينة كانت متجهة إلى سقطرى قادمة من قشن بمحافظة المهرة، وعلى متنها حوالي أربعون راكبا.

وناشدوا السلطات المحلية في محافظات المهرة وسقطرى وحضرموت، وجميع الأجهزة الأمنية وخفر السواحل والقوات الدولية المتواجدة في المحيط الهندي والبحر العربي، للبحث عن المفقودين.