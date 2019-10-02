الجبير: النظام الإيراني لا يريد السلام في اليمن

عرضت فضائية الغد المشرق، اليوم الأربعاء، تغريدة لـ وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، قال خلالها؛ أن النظام الإيراني لا يريد السلام في اليمن وقال الجبير في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن السعودية لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني “فاليمن شأن اليمنيين بكافة مكوناتهم، وسبب أزمة اليمن هو الدور الإيراني المزعزع لاستقراره والمعطل للجهود السياسية فيه”.



وأشار الوزير السعودي، إلى أن آخر ما يريده النظام المارق في إيران هو التهدئة والسلام في اليمن الذي يزود أتباعه بالأسلحة والصواريخ التي تستهدف أبناء اليمن وأمن المملكة ودول المنطقة، كجزء من نهج هذا النظام التوسعي والساعي بفرض سيطرته على الدول العربية عبر المليشيا التابعة له.

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