الصندوق الاجتماعي للتنمية بعدن يدرب مائة شاب وشابة من خريجي الجامعة

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عدن - ياسمين التهامي - عدن_ أشجان المقطري نظم الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع عدن، برنامج تدريبي لبناء قدرات الشباب الجامعيين، ضمن برنامج روافد لتسهيل ربطهم بسوق العمل. وفي الدورة التدريبية التي اقيمت في المعهد الوطني للعلوم الإدارية، والذي يشارك فيها 100 شبابا وشابة من الخريجين الجامعيين(عدن، وأبين). وسيتلقى المتدربين بالدورة العديد من المفاهيم والمهارات وتنمية القدرات الشباب ومنها ( مفاهيم وقضايا التنمية و منهجية البحث السريع بالمشاركة (P.R.A) وتشكيل اللجان واساسيات الحاسوب)، ولمدة 23 يوما. وفي افتتاح الدورة التدريبية ألقت الأستاذة/ عفاف محمد أحمد مسعد _ ضابطة وحدة التدريب والدعم المؤسسي بالصندوق الاجتماعي للتنمية في عدن، كلمة ترحيبية بالحاضرين، حيث قالت: تعتبر المرحلة الثالثة للصندوق الاجتماعي وبرنامج روافد الذي يستهدف شباب الحضر والمدن، حيث كان سابقآ يستهدف شباب الريف والحضر، مشيرة إلى انه قد تم تدريب شباب من قبل ومن محافظة (عدن، ولحج، وأبين، والضالع). وفي ختام كلمتها تمنت للمتدربين الإستفادة من هذه التدريبات التي ستفيذهم في سوق العمل.

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