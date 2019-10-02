شكرا لمتابعة خبر عن بعد أيام من لقاء رئيس وزرائها بـ"الملك سلمان" ومحمد بن سلمان.. العراق توجه ضربة قاسية إلى إيران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وجهت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، ضربة دبلوماسية إلى إيران، بعد أيام من لقاء رئيس وزرائها حيدر العبادي، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان

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وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن بلاده علقت عمل قنصليتها في مدينة مشهد الإيرانية، بعد اعتقال الأمن الإيراني دبلوماسيين اثنين تابعين للقنصلية.

وقال "الصحاف" في بيان مقتضب: إن "وزير الخارجية محمد علي الحكيم، وجه بتعليق العمل في قنصلية جمهورية العراق بمدينة مشهد على خلفية الاعتداء الذي طال دبلوماسيين عراقيين



وذكرت وكالة الأنباء العراقية، مساء الاثنين، أنه "بتاريخ 28 من سبتمبر/أيلول الحالي، رصدت الجهات الأمنية الإيرانية اثنين من الموظفين الموفدين من مركز وزارة الخارجية إلى البعثة العراقية في مشهد لغرض الزيارة الأربعينية.

وأكدت الوكالة، أن "هذه الجهات اعتدت على الموظفين بالضرب واعتقلتهما في الشارع، وعند إبلاغ الجهات الإيرانية أنهما موظفا خدمة خارجية وأنهما يتمتعان بالحصانة الدبلوماسية، احتجزتهما السلطات وسجنتهما".

وأشارت إلى أنه تم تحويل أوراقهما إلى المحكمة التي "طالبت بدفع كفالة مقابل إخراجهما من السجن، وبعد إجراء الاتصالات مع الجهات المعنية أطلق سراحهما من دون دفع كفالة".

وربط محللون، التصعيد العراقي ضد إيران، باللقاء الذي جمع "العبادي" مع "الملك سلمان" ومحمد بن سلمان، والدعم السعودي للحكومة العراقية ضد إيران، لا سيما وأن طهران تنتهك دومًا حقوق العراقيين.