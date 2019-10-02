شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. البن اليمني يقفز الى المرتبة الاولى عالميا ..وسعر الكيلو 500 دولار امريكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -





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بلغ سعر الكيلو البن اليمني في السوق العالمي ـ500 دولار ما يعادي ثلاثمئة الف ريال يمني متجاوزة بذلك كافة الانواع المباعة دوليا والمحسنة ، رغم الحرب وقالت وكالة بلومبيرغ " الامريكية ان ارتفاع اسعاء البن في السوق الدولية يعود لجودته وشهرته العالمية ، مشيرة إلى أنه حصل على الاشادة كافضل بن في العالم.

واشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة من ابرز المستوردين للبن اليمني منذ بروز القهوة المتخصصة.

ومؤخرا لجأت العديد من المناطق في غرب العاصمة كحراز وبني مطر والحيمتين وبرع إلى جانب يافع بحملة لاستئصال القات واستبداله بالبن الذي كانت زراعته تراجعت خلال العقود الماضية بفعل القات، وذكرت تقارير اعلامية ارتفاع معدل انتاج البن اليمني هذا العام بفارق كبير وذلك بفعل سياسية تشجيع زراعته.