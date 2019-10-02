شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد بالفيديو ...الأمير محمد بن نائف يفاجئ الجميع ويظهر وسط منزل اللواء الفغم ويكشف تفاصيل خطيرة عن سبب مقتله وماذا سيحدث خلال الايام القادمة " فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - #قام الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود بزيارة أسرة اللواء بداح بن عبدالله الفغم لتقديم واجب العزاء في وفاة ابنه اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وسأل الأمير محمد بن نايف الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. جديد الحدث أونلاين: Advertisements من جهتهم، أعرب ذوو الفقيد عن بالغ شكرهم للأمير محمد بن نايف على تعازيه ومواساته، سائلين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو ...الأمير محمد بن نائف يفاجئ الجميع ويظهر وسط منزل اللواء الفغم ويكشف تفاصيل خطيرة عن سبب مقتله وماذا سيحدث خلال الايام القادمة " فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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