الحوثيون يحتجزون شحنة أدوية بمطار صنعاء الدولي

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365

احتجزت مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، شحنة جديدة من الأدوية، خاصة بمنظمة "أطباء بلا حدود" في مطار صنعاء الدولي.



ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية عن المصادر قولها، إن مليشيا الحوثي تحتجز شحنة جديدة من الأدوية التي وصلت عبر طيران الأمم المتحدة منذ أكثر من أسبوع في مطار صنعاء الدولي.

Advertisements

وأضافت أن المليشيا الحوثية طلبت من المنظمة إعادة بعض الأنواع من الأدوية، بدعوى أن الوضع الصحي في اليمن لا يحتاجها، في الوقت الذي يفتقر السوق لهذه الأدوية الخاصة بعلاج بعض الأمراض المزمنة.

وكانت تقارير إخبارية قد أفادت بأن المليشيا الانقلابية تمارس ضغوطا كبيرة على المنظمات الأممية والدولية العاملة في المجال الصحي لإعطاء الأولوية لتوفير الاحتياجات الطبية لجرحاها من المقاتلين، مهددة بعرقلة عمل تلك المنظمات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

يشار إلى أن مليشيا الحوثي كانت قد منعت، يوم الإثنين الماضي، دخول ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، العبيد أحمد العبيد، إلى البلاد، وأمرت طائرته بالإقلاع بعد وقت قصير من هبوطها في (صنعاء).