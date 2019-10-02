الميليشيات تحتجز شحنة أدوية خاصة بأطباء بلا حدود في صنعاء

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365

قالت مصادر محلية في صنعاء، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية، إحتجزت شحنة جديدة من الأدوية خاصة بمنظمة بلا حدود في مطار صنعاء الدولي .



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وذكرت المصادر، أن الميليشيات تحتجز الشحنة منذ قرابة أسبوع .. مشيراً إلى أن الميليشيا الحوثية طلبت منهم إعادة بعض الأصناف بحجة أن الوضع الصحي باليمن لا يحتاجها في الوقت الذي يفتقر السوق لهذه الأدوية الخاصة بعلاج بعض الأمراض المزمنة

وكانت الحكومة قد دعت منسقة الشؤون الانسانية في اليمن ليزا غراندي، التدخل العاجل، والضغط المباشر على مليشيا الحوثي الانقلابية لإدخال المساعدات الاغاثية للسكان المحاصرين بمدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة، دون قيد او شرط او تأخير

وتواصل ميلشيا الحوثي الإنقلابية إنتهاكاتها بحق العمل الأممي والدولي في اليمن، بالتزامن مع استمرارها في نهب المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية للشعب اليمني .