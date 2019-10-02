تدشين الطبق الخيري للمجلس الطلابي بكلية العلوم التطبيقية بالمهرة

الأربعاء 2 أكتوبر 2019 تدشين الطبق الخيري للمجلس الطلابي كتب الخليج 365 - المهرة دشن وكيل محافظة المهرة المشرف على قطاع التعليم الشيخ صالح محمد بن عليان وعميد كلية العلوم التطبيقية الدكتور فائز بن مركب اليوم، الطبق الخيري الذي أقامه المجلس الطلابي بالكلية .

واكد الوكيل دعم السلطة المحلية لمثل هذه الفعاليات الخيرية. وشكر الوكيل المجلس الطلابي على مبادرتهم الطيبة بإقامة هذا الطبق الخيري لأول مرة في الكلية والذي سيعود دخله لخدمة الطلاب ودعم السكن الجامعي بالكلية . Advertisements وناقش الوكيل خلال زيارته للكلية بعض المشكلات المتعلقة بالطلاب ، وإيجاد الحلول المناسبة لها . فيما اكد رئيس المجلس الطلابي علي الاسد على اهتمام المجلس بمثل هذه الانشطة الطلابية ومختلف البرامج والأنشطة الثقافية، والرياضية، والاجتماعية، والعلمية، والإبداعية. حضر التدشين نائب عميد الكلية لشؤون الطلاب الدكتور سعيد القميري ورئيسة مؤسسة فينا خير الاستاذة يسرى خوار وعميد المعهد التقني المهندس حسين بن صبيح.

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