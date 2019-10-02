إعلامي سعودي يحذر من مخطط قطري - عماني - إيراني لإفشال حوار جدة

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الأربعاء 2 أكتوبر 2019
تميم
كتب
الخليج 365
حذر إعلامي سعودي بارز، من مخطط قطري - عماني - إيراني، لإفشال حوار جدة الذي ترعاه المملكة العربية السعودية بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية .
وقال رئيس تحرير صحيفة “العروبة اليوم”، المستشار الإعلامي الأستاذ سامي العثمان أن هناك مخطط قطري عماني إيراني ارهابي يخترق الحوثي والاخواني في محاول لافشال حوار جدة، وإخراج المجلس الانتقالي الجنوبي من المعادلة.
وأضاف في تغريدة له بتويتر، "يخترق مخطط قطري عماني إيراني ومعهم ارهابي الحوثي والآخوان لافشال حوار جدة وإخراج المجلس الانتقالي من المعادلة اليمنية!" .. مستطرداً "ولكن ما فات تلك الفرق المارقة الإرهابية ان الانتقالي اصبح حقيقة تحطم احلامهم وتلقي بهم في مزابل التاريخ وقمائمه!".
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