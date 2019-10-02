الأربعاء 2 أكتوبر 2019 تدشين البطولة الأولى لأندية مديرية تريم لكرة الطاولة والشطرنج كتب الخليج 365 - تريم دشن خالد عوض هويدي مدير عام مديرية تريم عصر الإثنين، انطلاقة البطولة الأولى لأندية مديرية تريم لكرة الطاولة والشطرنج لفئة الناشئين مواليد 2000 وذلك بصالة نادي الوحدة .

واكد المدير العام حرص السلطة المحلية على الاهتمام بالشباب شاكرا نادي الوحدة بتريم على اقامته لهذه البطولة والتي تجمع اندية المديرية . بعد ذلك بدأت البطولة بمباريات المجموعة الأولى والتي تضم نادي شباب عينات ونادي اللسك بالقرية ونادي الأحقاف بالغرف فى لعبة كرة الطاولة . حيث تقابل نادي شباب عينات مع نادي اللسك وكانت النتيجة 3/1 لصالح نادي اللسك؛ فيما كانت المباراة الثانية جمعت نادي الاحقاف بالغرف مع نادي اللسك انتهت بفوز نادي اللسك 3/1 ليتصدر المجموعة الاولى فى لعبة كرة الطاولة . Advertisements وأما فى لعبة لشطرنج فقد جاءت النتائج كالتالي : شباب عينات × اللسك 2/1 لصالح شباب عينات الأحقاف بالغرف × شباب عينات 2/1 لصالح نادي الأحقاف بالغرف ليتصدر نادي الأحقاف المجموعة الأولى فى لعبة الشطرنج . فيما لعب اليوم الثلاثاء 1/أكتوبر ( المجموعة الثانية ) والتي ضمت نادي البرق + نادي الهلال + نادي الوحدة. هذا وقد اشرف على إدارة المباريات كل من، عضو الاتحاد العام لكرة الطاولة قحطان سعيد بن سنان وعضو فرع اتحاد الشطرنج بالوادي والصحراء علوي عبدالله العيدروس وعضو فرع اتحاد كرة الطاولة بالوادي والصحراء الاستاذ إحسان كرامه التميمي حضر تدشين البطولة أعضاء الهيئات الإدارية بالأندية وعدد كبير من محبي الرياضة والمشجعين بالمديرية.

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