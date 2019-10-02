القوات المشتركة تكسر هجومين للميليشيات في الساحل الغربي

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

الجيش

كتب الخليج 365

تمكنت القوات المشتركة في الساحل الغربي، هجومين شنتهما ميليشيا الحوثي الإنقلابية على مواقع القوات في الساحل الغربي، في إطار خروقاتها المستمرة لإتفاق الهدنة الأممية .



وقالت المعلومات المتوفرة، أن الميليشيات هاجمت مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة على الخط الساحلي جنوبي الحديدة ومديرية حيس في تواز وتزامن للاستهداف المتجدد والمكرس باتجاه المديريتين والتركيز التحشيدي على الجهة الساحلية خصوصا.

وجاء هذان الهجومان بعد عملية تحشيد حوثي للقوات والمجاميع المعززة بآليات وعتاد من المغرس والسويق ومن جهة خط زبيد على التحيتا والجبلية والفازة.

Advertisements

تزامنا كانت مواجهات عنيفة خاضها رجال القوات المشتركة في مديرية حيس مع مجاميع المليشيات وأفشلوا هجوما كبيرا تحت تغطية نارية مكثفة بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والقذائف المدفعية والصاروخية.

وذكر مصدر عسكري ميداني أن عناصر مليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع القوات المشتركة في الفازة قبل أن تتفاجأ بقوة رد وصد ناري ردتها على أعقابها عقب مواجهات واشتباكات.

وصعدت المليشيات الحوثية عسكرياً بصورة كبيرة، يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر 2019، تزامناً مع وصول المبعوث الأممي إلى صنعاء ومباحثاته بشأن استئناف مشاورات السلام، بينما يبقى تنفيذ اتفاق الحديدة معطلاً حتى إشعار آخر.