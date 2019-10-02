أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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الأربعاء 2 أكتوبر 2019
المقاومة
كتب
خاص_الخليج 365
ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة الصباحية لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2019 وهي كالتالي :
مسؤولون أمميون: ميليشيا الحوثى تمنع مسؤولا أمميا من دخول "صنعاء"
https://www.elyamnelaraby.com/423561
الحوثية تستبدل 211 تربوياً وتخضع الإدارة التعليمية لكامل تصرفاتهم
https://www.elyamnelaraby.com/423562
غريفيث يلتقي زعيم المتمردين الحوثيين ويبحث معه عددا من الملفات
https://www.elyamnelaraby.com/423569
قيادة انتقالي المعلا بعدن تواصل حملة رفع العلم الجنوبي
https://www.elyamnelaraby.com/423571
مُحلل سياسي يكشف لــ "الخليج 365" المراوغات الحوثية ودور إيران في حرب اليمن
https://www.elyamnelaraby.com/423574
بتمويل إماراتي.. محافظ الحديدة يفتتح مدرسة للتعليم الأساسي في الدريهمي
https://www.elyamnelaraby.com/423596
صنعاء.. مليشيات الحوثي تواصل ابتزاز المستشفيات والمراكز الصحية
https://www.elyamnelaraby.com/423603
فتح يطالب الأمم المتحدة بالضغط على الميليشيا لإدخال المساعدات إلى الدريهمي
https://www.elyamnelaraby.com/423610/
الجابري: قيادة المنطقة العسكرية الثانية تؤكد موقفها الثابت بالوقوف إلى جانب أبناء حضرموت
https://www.elyamnelaraby.com/423611
تعرف على منطوق حكم محكمة الديس بحضرموت بقضيتي قتل
https://www.elyamnelaraby.com/423637
في اليوم العالمي للقهوة.. اليمنيون اول شعب يحتسيها منذ 700 سنة قبل الميلاد
https://www.elyamnelaraby.com/423644
خبير إقتصادي يضع مقترحات لجعل البن مورد إقتصادي قومي بديل للنفط
https://www.elyamnelaraby.com/423646
وزير الإعلام يعتبر طرد الميليشيات لمسؤول أممي تأكيد على تحديها للمجتمع الدولي
https://www.elyamnelaraby.com/423649
قيادي في الإنتقالي يؤكد عودة المشاكل القبلية والإنفلات الأمني إلى شبوة
https://www.elyamnelaraby.com/423650
أمين عام الإنتقالي يطلع على جاهزية القوات الجنوبية في أبين
https://www.elyamnelaraby.com/423652
حصري.. الكشف عن احتلال مرافق مستشفى الثورة بتعز وتحويلها إلى ساحات للعبث
https://www.elyamnelaraby.com/423551
الهلال الأحمر الإماراتي يسعي لمكافحة الأوبئة.. ومواطنون يعلقون (فيديو)
https://www.elyamnelaraby.com/423552
غلاب: الإخوان يعملون بوجهين علني رزين وخفي يخدم مصالح التنظيم الدولي
https://www.elyamnelaraby.com/423553
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