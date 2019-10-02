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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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خاص_اليمن العربي 0 تبليغ

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الأربعاء 2 أكتوبر 2019

المقاومة

المقاومة

أبرز عناوين

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خاص_الخليج 365

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة الصباحية لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2019 وهي كالتالي :

 مسؤولون أمميون: ميليشيا الحوثى تمنع مسؤولا أمميا من دخول "صنعاء"

https://www.elyamnelaraby.com/423561

 

الحوثية تستبدل 211 تربوياً وتخضع الإدارة التعليمية لكامل تصرفاتهم

https://www.elyamnelaraby.com/423562

 

غريفيث يلتقي زعيم المتمردين الحوثيين ويبحث معه عددا من الملفات

https://www.elyamnelaraby.com/423569

 

قيادة انتقالي المعلا بعدن تواصل حملة رفع العلم الجنوبي

https://www.elyamnelaraby.com/423571

 

مُحلل سياسي يكشف لــ "الخليج 365" المراوغات الحوثية ودور إيران في حرب اليمن

https://www.elyamnelaraby.com/423574

 

بتمويل إماراتي.. محافظ الحديدة يفتتح مدرسة للتعليم الأساسي في الدريهمي

https://www.elyamnelaraby.com/423596

 

صنعاء.. مليشيات الحوثي تواصل ابتزاز المستشفيات والمراكز الصحية

https://www.elyamnelaraby.com/423603

 

فتح يطالب الأمم المتحدة بالضغط على الميليشيا لإدخال المساعدات إلى الدريهمي

https://www.elyamnelaraby.com/423610/

 

الجابري: قيادة المنطقة العسكرية الثانية تؤكد موقفها الثابت بالوقوف إلى جانب أبناء حضرموت

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https://www.elyamnelaraby.com/423611

 

تعرف على منطوق حكم محكمة الديس بحضرموت بقضيتي قتل

https://www.elyamnelaraby.com/423637

 

في اليوم العالمي للقهوة.. اليمنيون اول شعب يحتسيها منذ 700 سنة قبل الميلاد

https://www.elyamnelaraby.com/423644

 

خبير إقتصادي يضع مقترحات لجعل البن مورد إقتصادي قومي بديل للنفط

https://www.elyamnelaraby.com/423646

 

وزير الإعلام يعتبر طرد الميليشيات لمسؤول أممي تأكيد على تحديها للمجتمع الدولي

https://www.elyamnelaraby.com/423649

 

قيادي في الإنتقالي يؤكد عودة المشاكل القبلية والإنفلات الأمني إلى شبوة

https://www.elyamnelaraby.com/423650

 

أمين عام الإنتقالي يطلع على جاهزية القوات الجنوبية في أبين

https://www.elyamnelaraby.com/423652

 

حصري.. الكشف عن احتلال مرافق مستشفى الثورة بتعز وتحويلها إلى ساحات للعبث

https://www.elyamnelaraby.com/423551

 

الهلال الأحمر الإماراتي يسعي لمكافحة الأوبئة.. ومواطنون يعلقون (فيديو)

https://www.elyamnelaraby.com/423552

 

غلاب: الإخوان يعملون بوجهين علني رزين وخفي يخدم مصالح التنظيم الدولي

https://www.elyamnelaraby.com/423553

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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