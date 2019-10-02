الحديدة .. الميليشيات تنفذ حملة إعتقالات بحق العائدين من جبهات كتاف والبقع

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

الحوثيين

كتب الحديدة - الخليج 365

نفذت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، حملة إعتقالات بحق عشرات الشباب العائدين من جبهات البقع وكتاف ..

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وفيما تحدثت المعلومات التي نشرها موقع "نيوز يمن" عن عودة أعداد من المجندين، بصورة غامضة، من جبهات البقع وكتاف بصعدة، شمالي اليمن، والجبهات الحدودية، قالت المعلومات أن هؤلاء وصلوا إلى الحديدة بعد أحداث أو "فضيحة كتاف" الغامضة والتي تتكتم حولها السلطات الشرعية، واستسلام أو تسليم ألوية عسكرية كاملة بمجنديها للحوثيين، بحسب مزاعم الميليشيات .

ووفقاً للمصادر قامت المليشيات الحوثية بالحديدة باعتقال عدد كبير منهم وإيداعهم في سجون من بينها سجن قسم شرطة الرازقي الكائن في شارع المعدل بالمدينة.