شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار أول تهديد باغلاق كافة المنافذ مع مناطق الشمال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر ما يسمى اتحاد شباب الجنوب حكومة الشرعية في حال تاخير صرف مرتبات الامن والجيش الجنوبي او عدم زيادة الاجور للموظفيين المدنيين والمتقاعدين باغلاق المنافذ . ولوح مايسمى اتحاد شباب الجنوب بانه قادرا على اغلاق كافة المنافذ الحدودية منها منفذ كرش (لحج) ومنفذ سناح( الضالع) ومنفذ المضو ( الشعيب ) وكافة المنافذ الجنوبية في حال استمره الشرعية بانتهاك حقوق الانسان في الجنوب.

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