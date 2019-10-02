شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. توكل كرمان لا تعرف إذا كان الرجل ذكر أم أنثى .. ‏‎‎تقصد زوجها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

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سخر الكاتب السعودى طراد الأسمري، من الناشطة اليمنية توكل كرمان، وذلك عن مقطع فيديو لها على قناة الجزيرة القطرية"

حيث ظهرت توكل كرمان أثناء اللقاء وهي تتلعثم ولاتعرف كيف تفرق بين الرجل والانثى، قائلة "يهمنى كثيرًا بأن الرجل كان ذكرًا أم أنثى ما الذى قدمه في هذا المرحلة".

وعلق الكاتب السعودى طراد الاسمري على صفحته بموقع التواصل "تويتر" ساخرا من توكل كرمان "‏الرجل ذكر أو أنثى !

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