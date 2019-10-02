الاكثر مشاهدة - ورد الآن : إمهال الحكومة الشرعية 4 أيام لمغادرة السعودية .. ومصدر يكشف وجهتها القادمة

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : إمهال الحكومة الشرعية 4 أيام لمغادرة السعودية .. ومصدر يكشف وجهتها القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

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درت توجيهات رئاسية بعودة كافة المسئولين الحكوميين والقيادات العسكرية إلى مدينة عتق.

وبحسب المصادر التي نقلت عنها صحيفة عدن الغد فقد قضت التوجيهات بعودة كافة القيادات إلى مدينة سيئون ومن ثم إلى عتق.

وقال مصدر حكومي ان القيادات وبينها وزراء وقيادات عسكرية وامنية بدأت تجهيزات العودة إلى مدينة سيئون ومن ثم عتق وابين .

واشار المصدر إلى ان العودة ستتم خلال 4 أيام .