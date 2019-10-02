شكرا لمتابعة خبر عن مراهقة يمنية سمراء وصغيرة السن توافق على المداعبة والملاطفة بـ50 ألف ريال والنتيجة مرعبة وكارثية ( شاهد بالفيديو دموع المراهقة وهي تحكي التفاصيل المروعة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مراهقة يمنية سمراء وصغيرة السن توافق على المداعبة والملاطفة بـ50 ألف ريال والنتيجة مرعبة وكارثية ( شاهد بالفيديو دموع المراهقة وهي تحكي التفاصيل المروعة )

اعاد ناشطون على موقع اليوتيوب الشهير المقطع الذي كان قد نشره والد الطفل معتز ماجد تسجيلات مرئية قال أنها لافراد العصابة الذين قاموا باختطاف طفله وتظهر في التسجيلات فتاة يمنية سمراء وهي تحكي واقعة الاختطاف وكيف تمت.

وتقول الفتاة في التسجيلات التي نشرها موقع “عدن الغد” الالكتروني نقلا عن والد الطفل الضحية أنها قامت بمعاونة رجال وامراتين بخطف الطفل من أمام منزله.

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وتحكي الفتاة ان عملية الخطف تمت بسيارتين حيث تم نقل الطفل إلى منطقة الخساف بكريتر. وتمت العملية مقابل 50 الف ريال يمني . قالت الفتاة أنها اقتربت من الطفل معتز ماجد وداعبته وقامت بنقله إلى السيارة لتنطلق بهم السيارة لاحقا إلى كريتر. وبدأت محكمة في عدن محاكمة المتهمين في هذه القضية.