عاجل: الدكتور المسعري يفجر مفاجأة مزلزلة ويفند الرواية السعودية ويتحدث عن هروب اللواء الفغم إلى هذه الدولة قبل مقتله (صور)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - فند المعارض السعودي الدكتور محمد المسعري الرواية السعودية الرسمية التي تحدثت أن مقتل اللواء الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان، تم على يد صديقه ممدوح آل علي. وأعاد ناشطون تداول تغريدات للمسعري يحذر الفغم من القتل، ويدعوه لمغادرة السعودية إلى أحد البلدان البعيدة إلى استراليا أو نيوزيلاندا. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وفي تغريداته التي نشرها قبل شهور، قال المسعري إن الأمير محمد بن سلمان يخطط لتصفية الفغم.

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