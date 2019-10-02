المتحدث باسم القوات الجنوبية يكشف عن زيادة انتهاكات الحوثيين (فيديو)

قال ماجد الشعيبي، المتحدث باسم القوات الجنوبية المشتركة بالضالع، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية الغد المشرق، إن انتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية تجاه المواطنين بمحافظة الضالع زادت وتيرتها خلال الفترة الماضية في ظل غياب تام للمنظمات الدولية ومنظمات العمل الإنساني وحقوق الإنسان. وأضاف المتحدث باسم القوات الجنوبية، خلال حديثه، أن عناصر مليشيا الحوثي تلعب على الخروج من ساحة المعركة؛ والتوجه إلى قتال المدنيين، ما يُعد انتهاكاً واضحاً فى حق أبناء الشعب اليمني.



وأوضح الشعيبي، ان هذا الغياب للمنظمات الدولية يثير الدهشة والتساؤلات خاصة في ظل الانتهاكات المستمرة والكبيرة والتي تمارسها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق المواطنين بمحافظة الضالع.

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