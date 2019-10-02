غريفيث يكشف نتائج لقاءه بزعيم الميليشيات الحوثية

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

غريفيث

كتب الخليج 365

كشف المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الأربعاء، نتائج لقاءه مع زعيم ميليشيا الحوثي الإنقلابية، عبدالملك بدر الدين الحوثي .



وقال غريفيث في تغريدة نشرها على حسابه مكتبه في تويتر، "عقدت لقاء مثمراً مع عبد الملك الحوثي ناقشنا خلاله السبل للبناء على مبادرتهم الأخيرة دعماً للتهدئة الفورية واستئناف عملية السلام في اليمن" .

Advertisements

وكان الناطق باسم المليشيا الحوثية، محمد عبد السلام، قال إن غريفيث ناقش مع الحوثي أفق التسوية السياسية الشاملة المحتملة وسبل المعالجات الإنسانية والاقتصادية.

فيما نقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصدر في مكتب المبعوث الأممي بالأردن أن غريفيث وصل مع مساعده معين شريم، صنعاء، قادما من العاصمة الأردنية عمان، التي يوجد فيها مكتبه الدائم".

وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن "المبعوث سيبحث مع زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وقيادات أخرى، ملفات أبرزها التهدئة الجزئية في بعض الجبهات الحدودية".

وتابع أن "غريفيث سيناقش سبل الدفع قدما من أجل تنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بمحافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن".