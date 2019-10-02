أعرق الأندية الجنوبية يعلن تعليق أنشطته وألعابه الرياضية

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الأربعاء 2 أكتوبر 2019
نادي التلال
كتب
الخليج 365
أعلن نادي التلال الرياضي الثقافي، تعليق أنشطته وألعابه الرياضية، على خلفية الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها .
وقال النادي في بيان صادر عنه، أنه يمر بأزمة مالية لم يمر بها على مر تاريخه ، نتيجة غياب الداعمين وعدم وجود أي استثمار وتأخر صرف مخصصات الإيجار التي يعول عليها ويستلمها من قبل رئاسة الجمهورية والوزاء واللواء الاول حماية رئاسية.
وأكد البيان الصادر عن إجتماع قيادة النادي، أمس، "قررت إدارة التلال تعليق انشطتة العابه ، لعدم قدرته على صرف أي مستحقات ، باستثناء فريق كرة القدم الذي يستعد لخوض نهائيات الدوري التنشيطي في قادم الايام" .
ووجه النادي دعوة إلى كبار النادي وشخصياته للقيام بأدوراهم والبحث عن الحلول التي من شأنها ، مساعدة التلال على البقاء واقفا في وجه تيار الظرف الصعب الذي يمر به.
وأكد أن الاستمرار في متابعة الجهات الرسمية في محافظة عدن ومكتب الشباب ووزارة الشباب والرياضة ، لإيصال رسالتهم وتلبية نداء التلال ليكون في مسار يتلائم مع متطلبات العابه وتاريخه العريق.
كما أكدت إدارة التلال تحملها المسؤولية في هذا الظرف، وأن بقاءها هو جزء من علاقة الانتماء لهذا الصرح ، بعيدا عن المناصب .. وأن بقاءها هو للحفاظ على التلال ، خصوصا أنه يستعد للمشاركة في نهائيات الدوري التنشيطي.
وأعربت إدارة النادي عن أملها في استجابة كل الجهات ذات العلاقة ، لحيثيات وتفاصيل ما يمر به النادي الكبير , حتى يتجاوز محنته التي لم يرم بها على مر تاريخه الطويل.
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