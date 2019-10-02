المقاومة الجنوبية تتوغل في مديرية ماوية شرق تعز

الأربعاء 2 أكتوبر 2019 المقاومة الجنوبية كتب الخليج 365 قالت مصادر ميدانية، أن المقاومة الجنوبية توغلت فجر اليوم في مديرية ماوية شرق محافظة تعز، بعد سيطرتها على مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

Advertisements وذكرت المصادر، أن قوات المقاومة الجنوبية واللواء العاشر أحرزا تقدما جديدا داخل مديرية ماوية التابعة لمحافظة تعز على خلفية إحباطها محاولة تسلل لميليشيا الحوثي . وبحسب المصادر، فان قوات اللواء العاشر والمقاومة سيطرت على مناطق ذابه والقضاه وجبل التنيم في مديرية ماوية حيث شنت هجوما عنيفا على المليشيات الحوثية التي كانت تحاول التسلل على أطراف مديريتي المسيمير والأزارق . وترتبط مديرية ماوية التابعة لمحافظة تعز، بمديرية الأزارق التابعة لمحافظة الضالع .

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