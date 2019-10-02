عدن .. إستعادة سيارة مواطن من عصابة تقطع شمال المدينة

الأربعاء 2 أكتوبر 2019 إستعادة سيارة مواطن من عصابة تقطع شمال المدينة كتب الخليج 365 قالت شرطة المغتربين والمقاومة الجنوبية في دار سعد شمالي عدن من استعادة سيارة نوع سنتافي تمت سرقتها من قبل عصابة تقطع وسرقة.

Advertisements وبحسب الشرطة فقد تسلم المواطن صقر صالح عبد القوي سيارته من شرطة المغتربين، بعد ان تمكنت الشرطة والمقاومة الجنوبية استعادتها من فبضة العصابة. وتمت عملية تسليم السيارة من الشرطة لصاحبها بمساعدة عاقل الحارة عبد الكريم القاسمي ورجل الامن خالد محمد عبدالله رئيس تحريات شرطة المغتربين وضابط البحث ياسين معوضة وبمساعدة من الاهالي الشرفاء. وكان قائد مقاومة دار سعد القائد محمد البوكري قد داهم وافراده وكر العصابة التي قامت بسرقة السيارة المذكورة اعلاه.

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