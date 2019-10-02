الإمارات تدشن حملة نظافة لمكافحة الأوبئة بمحافظة تعز

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

الهلال الإماراتي

كتب الخليج 365

كشفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ذراع الإمارات الإنساني في اليمن، عن تدشين حملة نظافة شاملة لمدينة المخا بمحافظة تعز وسط البلاد، وذلك ضمن جهودها لمكافحة الأوبئة وتطبيع الحياة في الساحل الغربي.



من جانبهم أبدى المواطنون سعادتهم للجهود التى يبذلها أعضاء هيئة الهلال الأحمر، مشيدين بخطة الهيئة للوصول إلى النظافة المستدامة.

وفي سياق آخر، وصل إلى الفلبين وفد من الهلال الأحمر برئاسة حمود عبد الله الجنيبي نائب الأمين العام لقطاع التسويق وجمع التبرعات وعضوية عبيد رحمت البلوشي مدير المشاريع في الهيئة لتنفيذ هذه المهام.

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وافتتح الوفد برفقة حمد سعيد الزعابي سفير الدولة لدى الفلبين مدرسة "عطايا" في العاصمة مانيلا، تتكون من ثمانية فصول دراسية ومكاتب الإدارة والمرافق الخدمية الأخرى، وتستوعب سنويا 500 طالب، كما افتتح الوفد مدرسة دبي في العاصمة تستوعب أيضا 500 طالب وتتضمن ثمانية فصول دراسية والمكاتب الإدارية والخدمات الأخرى .. يواصل الوفد خلال هذا الأسبوع افتتاح المزيد من المشاريع الأخرى في عدد من المناطق التي تضررت مؤخرا بالأعاصير والكوارث.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر أن هذه المشاريع تحظى باهتمام ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وجسدت اهتمام دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بالأوضاع الإنسانية الناجمة عن الكوارث الطبيعية وتداعياتها على سكان المناطق المتضررة في الفلبين.

وقال إنه من حسن الطالع أن يتزامن افتتاح هذه المشاريع الحيوية مع عام التسامح الإماراتي الذي يجسد عالمية الرسالة التي تتبناها الدولة في سبيل إسعاد البشرية وتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية، ويؤكد توجهات القيادة الرشيدة بأن يعم خير الإمارات الجميع من غير استثناء ودون النظر لأي اعتبارات أخرى غير إنسانية.