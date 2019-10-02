شكرا لقرائتكم خبر عن خلافا لجميع ما نُشر .. حل لغز مقتل اللواء الفغم مع التفاصيل الكاملة للحادثة التي هزت السعودية والسر... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عرض صابر مشهور مقطع فيديو تكلم فيه عن ما اسماه حل لغز مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان، اللواء عبدالعزيز الفغم، خلال الحادثة التي هزت السعودية.

وعرض مشهور تفاصيل الحادثة معرجا على الرواية الرسمية التي تحدثت عن مقتل الفغم في منزل صديقه فيصل السبتي، على يد صديق آخر يدعى ممدوح أل علي.

واستغرب مشهور من قتل "الجاني" فيما يؤكد محاولة القضاء على الأدلة التي تثبت الجريمة.

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وتطرق مشهور إلى تغريدة ابن شقيق اللواء الفغم التي نفى كلما ورد في الرواية الرسمية.

الجدير بالذكر أن الفيديو يحمل اتهامات نخلي مسؤوليتنا عنها، إنما ننسبها لصاحبها صابر مشهور، المعروف بمهاجمة بن سلمان.