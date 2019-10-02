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عدن - ياسمين التهامي - كل الجنوبيين والشماليين وكل ابناء اليمن في الداخل والخارج سيقبلون رأس كل جندي في القوات الاماراتية جنوب اليمن بعد هذا العمل الذي هز وجدان اليمنيين واثلج صدورهم

أكدت مصادر خاصة إن: "الأشقاء الإماراتيين لعبوا دورا مهما وكبيرًا في عمليات البحث عن السفينة المفقودة (الجيروم واحد)، وإنقاذ ركابها الـ ( 44)، وهم المفقودين منذ نحو (3) أيام في عرض البحر وبين تلاطم الأمواج المتأثرة بإعصار هيكا". وقالت المصادر "وصل الركاب الذين تم إنقاذهم إلى ميناء سقطرى بعد أن انطلقت إليهم المساعدات الإماراتية بعد أن تمكنوا من تحديد موقعهم، وانطلقت صوبهم فرق الإخلاء الطبي من مستشفى خليفة في الأرخبيل". وأضافت: "الشعور بالطمأنينية ملأ قلوب أسر الركاب المفقودين عندما تم إشعارهم بالعثور على ذويهم وإنقاذهم بعد ثلاثة أيام بلياليها عاشوا خلالها أصعب اللحظات". من جانبهم، تساءل مراقبون سياسيون عن دور حكومة الشرعية من هذه القضية التي كادت أن تتحول إلى مأساة؟، وما الذي فعلته حكومة الشرعية تجاه هذه الحادثة على الرغم من أشعارها منذ اليوم الأول باختفاء السفينة وركابها وانقطاع الاتصال بها؟

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