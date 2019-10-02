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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان توجيه عاجل وصارم .. من ولي العهد السعودي .. بشأن حراسة "الملك سلمان" اللواء الراحل عبد العزيز الفغم بعد مقتل "الفغم"(شاهدصور وتفاصل ماورد فيه)

صدر توجيه عاجل من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بشأن الحراسة الخاصة لوالده العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وجاء توجيه محمد بن سلمان بشأن حراسة "الملك سلمان"، بعد حادثة مقتل الحارس الشخصي للملك واللواء في الحرس الملكي، عبدالعزيز الفغم.

ونصَّ القرار الصادر عن رئاسة الحرس الملكي، على تعيين الضابط سعد بن مسفر بن بداح القحطاني قائدًا لقوة الحرس الخاص لـ"الملك سلمان"؛ اعتبارًا من 30 محرم 1441 وحتى إشعار آخر.

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وأظهرت وثيقة تداولها مغردون سعوديون على موقع "تويتر"، صادرة عن إدارة شؤون الضباط، تقضي بتكليف الضابط سعد بن مسفر بن بداح القحطاني، بمهمة الحارس الخاص لـ"الملك سلمان".

من جانبها، كشفت مصادر أمنية، أن محمد بن سلمان، هو من أشرف بنفسه على اختيار الحارس الجديد لـ"الملك سلمان"، وذلك بعد رفع تقارير وتوصيات من جانب قائد الحرس الملكي.

وكان اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، حارس "الملك سلمان" قتل قبل أيام على يد صديقه خلال شجار تخلله إطلاق نار في بيت صديق ثالث هو فيصل السبتي، في حادثة صدمت المجتمع السعودي.