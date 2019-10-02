صنعاء - ياسمين الخيامي - الملك سلمان غاضب اشد الغضب من هذه الشائعة المتعلقة بحارسه الشخصي عبد العزيز الفغم ( تعرف على الشائعة التي اغضبت الملك سلمان )

2019/10/02 الساعة 10:23 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )



أوضحت هيئة مكافحة الإشاعات، الاثنين، حقيقة وفاة والدة اللواء عبد العزيز الفغم، الذي قتل على يد صديقه بعد خلاف بينهما.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إنه لا صحة لخبر وفاة والدة اللواء عبد العزيز الفغم.

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