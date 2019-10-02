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صنعاء - ياسمين الخيامي - مواطن جنوبي يسعد الجنوبيين بهذا العمل النبيل والتحالف يباغته ويمنحه سيارة فاخرة يتجاوز سعرها الملايين ( اسم المواطن + صورته + نوع السيارة الهدية )

2019/10/02 الساعة 08:57 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

اهدت قيادة التحالف العربي بعدن سائق باص يعمل عليه في عدن سيارة هيلوكس موديل 2019 وذلك نظير عمل الخير الذي يقوم به لأجل التعليم وكان الحاج الملقب بالحسني يقوم كل يوم صباح بتوصيل طلاب المدارس الذين يقابلهم في طريقة الى مدارسهم مجانا رغم انه صاحب باص يعيل به اسرته واطفاله -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- ونشر ناشطون صورة للحسني وباصه ما اثار اعجاب الكثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى وصل الخبر الى قيادة التحالف العربي الذين قاموا بتكريم الحسني بسيارة هيلوكس وفقا لما نشره واثارت تلك الحادثة اعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي شاكرين جهود الحسني في دعم التعليم الذي بفضله ترتقي الشعوب والامم

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