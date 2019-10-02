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مجهولون يهاجمون نقطة أمنية لقوات الحزام وسط أحور بأبين

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الأربعاء 2 أكتوبر 2019

الحزام الامني

الحزام الامني

مجهولون يهاجمون نقطة أمنية لقوات الحزام وسط أحور بأبين

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الخليج 365

قالت مصادر محلية، أن سكان مسلحين مجهولين هاجموا، فجر الأربعاء، نقطة أمنية تابعة لقوات الحزام الأمني، وسط مدينة أحور بمحافظة أبين .

 

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وذكرت المصادر، أن الهجوم تم على متن سيارة حيث أطلق المسلحون أعيرة نارية على موقع القوات المرابطة في حاجز التفتيش بمحافظة أبين قبل أن يلوذوا بالفرار .

 

وأكدت المصادر، أنه لم يصب أي من جنود الحزام الأمني بأي إصابات فيما فر المسلحون إلى جهة غير معلومة .

 

وتشهد مديريات محافظة أبين بين الحين والآخر إعتداءات على مواقع الحزام الأمني تنفذها عناصر إرهابية تابعة لميليشيا الإخوان .

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