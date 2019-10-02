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الكشف عن عنف جنسي ضد النساء في سجون الحوثي

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الأربعاء 2 أكتوبر 2019

الحوثيين

الحوثيين

الكشف عن عنف جنسي ضد النساء في سجون الحوثي

كتب

الخليج 365

أكد مسؤول في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في اليمن، الثلاثاء، منع ممثل المفوضية العبيد أحمد العبيد من الوصول إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي.

 

وقال مسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوضية هشام المخلافي، إن "المسؤول الأممي منع من الدخول إلى مطار صنعاء من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية، الثلاثاء".

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وأوضح المخلافي، أنه لا توجد إيضاحات رسمية عن سبب منع سلطات الأمر الواقع دخول العبيد حتى الآن.

 

من جانبه، نفى عضو المكتب السياسي للميليشيات علي القحوم، صحة أنباء منع دخول المسؤول الأممي إلى صنعاء.

 

وذكرت وكالة أسوشتيد برس الأمريكية من جهتها أن الحوثيين منعوا العبيد من الدخول إلى البلاد بعد تقرير "قدمه خبراء بتكليف من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يورد تفاصيل انتهاكات ارتكبها الحوثيون في الحرب، بما في ذلك عنف جنسي ضد نساء في سجون تديرها الجماعة".

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