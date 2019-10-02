- 1/2
- 2/2
الأربعاء 2 أكتوبر 2019
الحوثيين
كتب
الخليج 365
أكد مسؤول في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في اليمن، الثلاثاء، منع ممثل المفوضية العبيد أحمد العبيد من الوصول إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي.
وقال مسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوضية هشام المخلافي، إن "المسؤول الأممي منع من الدخول إلى مطار صنعاء من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية، الثلاثاء".
وأوضح المخلافي، أنه لا توجد إيضاحات رسمية عن سبب منع سلطات الأمر الواقع دخول العبيد حتى الآن.
من جانبه، نفى عضو المكتب السياسي للميليشيات علي القحوم، صحة أنباء منع دخول المسؤول الأممي إلى صنعاء.
وذكرت وكالة أسوشتيد برس الأمريكية من جهتها أن الحوثيين منعوا العبيد من الدخول إلى البلاد بعد تقرير "قدمه خبراء بتكليف من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يورد تفاصيل انتهاكات ارتكبها الحوثيون في الحرب، بما في ذلك عنف جنسي ضد نساء في سجون تديرها الجماعة".
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن عنف جنسي ضد النساء في سجون الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.