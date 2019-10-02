شكرا لبحثكم عن خبر وجهاء إب يتداعون لتدارس قضية تنامي عمليات القتل في المدينة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن عدد من الشخصيات الاجتماعية والوجهاء بمدينة إب، عن اعتزامهم تنفيذ وقفة احتجاجية أمام ديوان المحافظة، صباح الاربعاء، للمطالبة بالقبض على قتلة التويتي.

يأتي ذلك، بعد لقاء، اليوم الثلاثاء لذات الشخصيات والوجهاء تم خلاله تدارس الموقف.

وأثارت قضية مقتل الشاب طه التويتي، بدم بارد في مدينة إب، قبل أيام، حالة من الغضب الشعبي، في الوقت الذي نقل فيه إلى ثلاجة الموتى، لا يزال قريبه في العناية المركزة في حالة غيبوبة؛ ليتداعى وجهاء و شخصيات اجتماعية لتدارس قضية تنامي عمليات القتل في المدينة.

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و يقول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، ان ظاهرة العصابات المسلحة التي انتشرت في المدينة، بات أمرا مقلقلا للسلم الاجتماعي.

مطالبين السلطات الأمنية بوضع حد للانفلات الأمني الذي تشهده المدينة و ردع العصابات المسلحة. مؤكدين أن تحركات العصابات المسلحة في المدينة و ممارستها أعمال القتل يثير تساؤلات عدة حول تراخي السلطات الأمنية تجاه ذلك.