شكرا لقرائتكم خبر عن في تطور خطير ...الجبير يكشف عن رسائل سرية متبادلة بين القيادة السعودية والنظام الإيراني "فحوى الرسائل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الأربعاء، على التصريحات الأخيرة لمتحدث النظام الإيراني.

وقال الجبير إن ماذكره متحدث النظام الإيراني من أن المملكة ارسلت رسائلًا للنظام الأيراني هو أمر غير دقيق.

وأضاف: «ماحدث هو أن دولاً شقيقة سعت للتهدئة، وابلغناهم بأن موقف المملكة يسعى دائما للأمن والاستقرار في المنطقة».

وتابع: «كما أبلغناهم بأن التهدئة يجب أن تاتي من الطرف الذي يقوم بالتصعيد ونشر الفوضى عبر أعماله العدائية في المنطقة، ونقلنا لهم موقفنا تجاه النظام الإيراني الذي نعلنه دائماً، وبشكل واضح في كل المحافل، وآخرها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة».

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واستطرد قائلا: «موقف المملكة أعيده هنا لعلهم يسمعون: أوقفوا دعمكم للإرهاب، و سياسات الفوضى والتدمير، والتدخل في شؤون الدول العربية الداخلية، و تطوير أسلحة الدمار الشامل، وبرنامج الصواريخ الباليستية، تصرفوا كدولة طبيعية وليس كدولة مارقة راعية للإرهاب».

وبشأن ما أشار إليه متحدث النظام الإيراني عن التهدئة في اليمن، قال: «المملكة لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني، فاليمن شأن اليمنيين بكافة مكوناتهم، وسبب أزمة اليمن هو الدور الإيراني المزعزع لاستقراره والمعطل للجهود السياسية فيه».

وشدد قائلا: «آخر مايريده النظام المارق في إيران هو التهدئة والسلام في اليمن فهو الذي يزود أتباعه بالأسلحة والصواريخ التي تستهدف أبناء اليمن وأمن المملكة ودول المنطقة كجزء من نهج هذا النظام التوسعي الساعي لفرض سيطرته على الدول العربية عبر الميليشيات التابعة له».

وتسائل الجبير: «إن كان النظام الإيراني يريد السلام والتهدئة في اليمن فلماذا لم يقدم عبر تاريخه أي مساعدات تنموية أو إنسانية للشعب اليمني الشقيق بدلا من الدمار الذي تجلبه الأسلحة والصواريخ الباليستية؟»