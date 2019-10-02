شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مايسمى المجلس السياسي للمليشيا يهدد السعودية بهذا الرد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد رئيس المجلس السياسي لمليشيا الحوثي "مهدي المشاط"، يوم الثلاثاء، السعودية بضربات "لاتقل من حيث الحجم والتأثير عن عملية أرامكو" إذا لم توافق الرياض على المبادرة التي قدمتها الجماعة.

جاءت تهديدات "المشاط" أثناء لقاء مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في صنعاء.

وأدت هجمات أرامكو التي وقعت منتصف الشهر الماضي إلى توقف مؤقت لنصف انتاج السعودية من النفط. وتبنى الحوثيون العملية لكن السعودية والولايات المتحدة وكثير من المحللين الغربيين أشاروا إلى أن إيران تقف خلف الهجوم وليس الحوثيين.

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وقال المشاط ل"غريفيث": "حين أطلقنا المبادرة كان هدفنا هو السلام وفي سبيل التوصل إليه اضطررنا إلى تأجيل العديد من الضربات الاستراتيجية التي تم الإعداد والتخطيط لها وهي لا تقل من حيث الحجم والتأثير عن ضربة أرامكو وذلك لمنح الطرف الآخر الفرصة لالتقاط المبادرة واستغلالها وسماع صوت العقل والمنطق".

مضيفا "إننا حين قدمنا تلك المبادرات أردنا أن نعلي صوت السلام، وإذا لم يستمعوا له فلدينا ضربات موجعة ستجعلهم يستمعون إليه".

وكان في 20 سبتمبر، أعلن الحوثيون عن مبادرة بوقف استهداف الأراضي السعودية منتظرين من السعودية القيام بالمثل. وتحدثت صحيفة وول استريت جورنال أن السعودية وافقت على وقف إطلاق للنار في أربع مناطق يمنية بينها صنعاء.

ويأتي تهديد الحوثيين غداة تصريحات لـولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" في حوار مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "CBS" الإخبارية الأمريكية، إنه إذا ما أوقفت إيران دعمها لمليشيات الحوثي، فسيكون الحل أسهل بكثير.

