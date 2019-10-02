شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن معلومة جديد تغير مجريات الاحداث في السعودية وتقلب الطاولة راسا على عقب ..اللواء الفغم لم يقتل على يد صديقه ..والملك سلمان تعرض لمحاولة اغتيال وحارسه الشخصي انقذ المملكة من انقلاب محقق ..شاهد تفاصيل ما حدث والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - معلومة جديد تغير مجريات الاحداث في السعودية وتقلب الطاولة راسا على عقب ..اللواء الفغم لم يقتل على يد صديقه ..والملك سلمان تعرض لمحاولة اغتيال وحارسه الشخصي انقذ المملكة من انقلاب محقق ..شاهد تفاصيل ما حدث

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كانت هذه تفاصيل خبر معلومة جديد تغير مجريات الاحداث في السعودية وتقلب الطاولة راسا على عقب ..اللواء الفغم لم يقتل على يد صديقه ..والملك سلمان تعرض لمحاولة اغتيال وحارسه الشخصي انقذ المملكة من انقلاب محقق ..شاهد تفاصيل ما حدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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