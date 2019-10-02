القوات المشتركة تتصدى وتكسر هجوم حوثي بحيس جنوبي الحديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - تصدت القوات المشتركة لهجوم شنته مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة ، نفذته عناصر المليشيا بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والقذائف المدفعية والصاروخية .

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن مجاميع من مسلحي مليشيات الحوثي نفذت هجوماً واسعاً على المواقع المتمركزة شرق المديرية ، بالتزامن مع عمليات قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة .. الهاون والهاوزر وقذائف B10 .. ، وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وبسلاح الدوشكا وبالأسلحة الرشاشة الخفيفة والأسلحة القناصة .

وأردفت المصادر أن أبطال القوات المشتركة خاضوا إشتباكات عنيفة مع المليشيات استمرت لساعات ، وتمكنوا خلالها من التصدي وكسر الهجوم الواسع بكل قوة وحزم ، وتكبيد عناصر المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح ، فيما لاذت بقية العناصر بالفرار تجُر ورائها أذيال الهزيمة .

وتسعى المليشيات الحوثية ذراع إيران في اليمن والمدعومة من طهران، لنسف عملية السلام والجهود الأممية برُمّتها في إطار التصعيد اليومي في معظم مناطق ومديريات محافظة الحديدة غرب اليمن .

الجدير بالذكر أن التصعيد المستمر والخروقات والإنتهاكات اليومية التي ترتكبها المليشيات الحوثية في الحديدة لم تتوقف منذ بدء سريان الهدنة الأممية التي وقعت عليها المليشيا ضمن إتفاقية ستوكهولم والتي بدأت في 18 ديسمبر 2018 .

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