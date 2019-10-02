شكرا لبحثكم عن خبر صحيفة تكشف عن تطور مفاجئ في الموقف السوداني من حرب اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر إن وزارة الخارجية السودانية عممت منشورا لكل سفارات السودان في الخارج بشأن موقف السودان من حرب اليمن؛ وفقا لصحفية "آخر لحظة" الورقية.

ووفقا للمصادر يقضي المنشور بتغيير موقف الحكومة بشأن مشاركة القوات السودانية في حرب اليمن من موقف استراتيجي إلى تكتيكي.

وأشارت إلى أن الأمر تم بناءً على دراسة عكف عليها دبلوماسيون، وتم رفعها لقيادة الوزارة، ومنها تم تعميمها على السفارات.

واعتبرت المصادر الخطوة "تطورا مفاجئا في موقف السودان من حرب اليمن الدائرة منذ عدة سنوات".

Advertisements

وتوصف الاستراتيجية بأنها أكثر شمولية ولها نطاق وتغطية أوسع، أما التكتيكات فهي محدودة في نطاقها وتغطيتها، كما تعرف بأنها الخطة الشاملة للوصول إلى الهدف النهائي في حين أن التكتيك هو خطة جزئية لتحقيق هدف جزئي.

وعن عودة الجيش السوداني من اليمن قال رئيس الوزراء السوداني في مقابلة مع "فرنسا 24" أمس الاثنين إن "الأمر محكوم بالوثيقة الدستورية ما يوجب احترام كل الاتفاقيات الموقعة إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية".

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن العدد الحقيقي للقوات السودانية المشاركة في حرب اليمن يقترب من عشرة آلاف جندي، معظمهم من قوات الدعم السريع التي يقودها "حميدتي".