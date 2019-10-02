شكرا لبحثكم عن خبر إضراب في محاكم تعز بعد اعتداء على أحد القضاة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لليوم الثاني على التوالي،شهدت محاكم تعز إضراباً جزئياً عن العمل،استجابة للدعوة التي أطلقها نادي القضاة احتجاجا على الاعتداءات المتكررة التي تطال القضاة في المحافظة ، ما تسبب في شلل في حركة المحاكم.

وقال مصدر قضائي إن القضاة بدأوا أمس الاثنين إضرابا جزئيا شمل جميع محاكم المحافظة على خلفية الاعتداء الذي طال القاضي بكيل القباطي على يد نجل القيادي البارز بتعز عبده فرحان (سالم). وأوضح المصدر، أن عزام عبده فرحان برفقة عدد من المسلحين قام الأحد الماضي باعتراض القاضي القباطي أمام سوق القبة وسط المدينة وهدده بالتصفية الجسدية وتصفية أولاده، مبينا أن عزام قام بفتح سيارة القاضي وأخذ بندقية ومسدس يخصان مرافق القاضي الشخصي الذي غادر السيارة إلى سوق القات.

وأكد المصدر، أن ما تعرض له القاضي جاء مباشرة عقب قيام القاضي بإصدار حكم قضائي حول أرضية خاصة في جبل الجهوري لصالح علي درهم العبسي وقام نجل سالم(عزام فرحان) بالسيطرة عليها بالقوة.

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