شكرا لبحثكم عن خبر المحكمة المختصة بصنعاء تصدر قراراً في أولى جلساتها بشأن قاتل بناته الثلاث والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقرت محكمة جنوب غرب أمانة العاصمة صنعاء، اليوم الثلاثاء، تأجيل البت في قضية قاتل بناته الثلاث، الى الثلاثاء المقبل.

وأوضح مصدر قضائي لـ"المشهد اليمني" أن المحكمة الزمت أولياء الدم بإحضار حكم حصر الوراثة الخاص بالضحايا الثلاث.

واشار المصدر الى ان محامي القضية تقدم بالدعوي الخاصة بأولياء الدم، مطالبا بالحكم على المتهم بعقوبة الإعدام تعزيرا لبشاعة الجريمة مع إيراد الأسباب التي تبرر إيقاع هذه العقوبة.

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وعقدت المحكمة، اليوم أولى، جلساتها العلنية برئاسة القاضي على الوعل، وبحضور جمع غفير من المواطنين في قضية مقتل الطفلات الثلاث (ملاك ورغد ورهف) من قبل والدهن المتهم على عبدالله النعامي.

وفي الجلسة تم مواجهة المتهم بالدعوى وأدلة الإثبات وأعترف أمام المحكمة بارتكابه الجريمة وأدلى بشرح تفصيلي عن كيفية تنفيذها.

وكان عدد من المحامين والنشطاء، اعلنوا أمس عزمهم على تنفيذ وقفة احتجاجية، صباح الثلاثاء، أمام محكمة جنوب غرب الأمانة، بعد أن أسقطت قضية "قاتل بناته الثلاث" من جدول جلساتها الاسبوع الماضي.