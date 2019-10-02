شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. السعوديه تعلق الدراسة في في بعض المناطق بالمملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعليق الدراسة للمدارس في بعض مناطق المملكة . واوضحت بانه سيتم اليوم الأربعاء توقيف الدارسة في عدد من قرى جنوب مكة المكرمة بسبب الأمطار الغزيرة. حتى انتهاء الامطار

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