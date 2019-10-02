شكرا لبحثكم عن خبر صحيفة سعودية تكشف عن رؤية بن سلمان لحل الأزمة اليمنية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت صحيفة سعودية، الثلاثاء، عن رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لحل الأزمة اليمنية .
وقالت صحيفة " اليوم " في عددها الصادر، أن ولي العهد شدد على أن الحل السلمي في اليمن سوف يكون متاحاً إذا توقفت إيران عن دعم جماعة الحوثي.
وأضافت الصحيفة، إن تصريحات ولي العهد في برنامج ستون دقيقة على قناة "سي بي اس" الأمريكية وضعت تصوراً لحل كافة الأزمات وبينها الأزمة اليمنية.
ولفتت إلى أن ولي العهد وضعاً شرطاً مهماً لدخول مبادرات الحل السلمي في اليمن موضع التنفيذ العملي وهو وقف دعم إيران لجماعة الحوثيين.
وبّينت أن تصريحات ولي العهد تؤكد أن المملكة العربية السعودية تسعى دائماً لحلحلة الأزمة اليمنية بطرق سلمية.
وشددت على أن ولي العهد خاطب خلال تصريحاته بلدان العالم وطالبها باتخاذ موقف حازم ورادع تجاه الاعتداءات الإيرانية، لأنه في حال عدم حدوث ذلك فسوف تسفر تلك الاعتداءات عن تصعيد خطير للأوضاع.
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