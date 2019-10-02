شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعتدي على ابنة وزير سابق وزوجها في صنعاء.. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر اعلامية بصنعاء عن قيام مليشيا الحوثي يوم أمس بالاعتداء بالضرب على ابنة وزير الدولة سابق واعتقال اثنين من اقاربه في صنعاء.

وقالت تلك المصادر إن عناصر من المليشيا الحوثية اعترضت سيارة زوج ابنة الوزير شايف عزي صغير اثناء تواجدها مع زوجها في احدى شوارع صنعاء وقامت بالاعتداء بالضرب عليهما واعتقلت الزوج عاصم عبدالله حكيم واقتادته إلى جهة مجهولة.

وأشارت المصادر إلى أن ابنة الوزير قاومت اعتقال زوجها ورفضت النزول من السيارة الا ان المليشيات اعتدت بالضرب المبرح على الفتاة واجبرتها بقوة السلاح على النزول ونهب السيارة.

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وكانت مليشيا الحوثي ا قد داهمت منزل الوزير شايف عزي في شارع هائل بصنعاء مؤخراً وقامت باعتقال نجيب هديش احد اقاربه واقتادته الى جهة مجهولة.

واكدت تلك المصادر ان المليشيات تمارس الضغط على الوزير المتواجد حاليا في القاهرة من أجل عودته إلى صنعاء.. بعد ان رفض مرارا وتكرارا الانضمام إلى مجلسها السياسي ورفض كل عروضها ولم يتبقى معها إلى ممارسة وسائل الضغط والاعتداء على اسرته واخفاء اقاربه قسريا.