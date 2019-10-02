شكرا لبحثكم عن خبر للتوصل الى التسوية الشاملة .. مباحثات مفاجئة في صنعاء بين غريفيثس وعبدالملك الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بحث المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيثس، بصنعاء، مع زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، أفق التسوية السياسية الشاملة وإنهاء ملف الاسرى والمعتقلين.

وفي اللقاء ناقش الطرفين أفق التسوية السياسية الشاملة المحتملة في هذه الظروف المواتية وسبل المعالجات الإنسانية والاقتصادية.

و قال عبدالملك الحوثي للمبعوث الاممي أنه "من المهم أن يستفيد الطرف الآخر منها وذلك بالكف عن(ما اسماه) العدوان ورفع الحصار".

واعتبر الحوثي المبادرة التي قدمها رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" أنها تدلل على الدفع بالاتجاه نحو الاستقرار والحوار السياسي الشامل.

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وأشار الحوثي إلى أن الخطوات الإنسانية التي قدمتها لجنة الاسرى والمعتقلين في صنعاء مؤخرا من مبادرات متكررة بالإفراج عن مئات من الاسرى ومن طرف واحد تثبت سعيهم إلى إنهاء هذه المعاناة، و من المهم ان تُقابل هذه الخطوة بخطوات إنسانية مماثلة تؤدي إلى تحريك شامل للملف الإنساني وصولًا إلى التبادل الكامل لكل الاسرى والمعتقلين وبما يؤدي إلى إنهاء هذا الملف الإنساني.

وأعلنت مليشيا الحوثي، الإفراج عن مئات السجناء بينهم ثلاثة سعوديين.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن من بينهم اثني عشر شخصا نجوا من قصف تعرّض له سجن ذمار بغارة للتحالف العربي.

ورحب المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيثس بهذه الخطوة معربا عن أمله أن يتبعها المزيد من المبادرات وفقاً لاتفاقية السويد.