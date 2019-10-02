شكرا لبحثكم عن خبر إعلان هام للإخوة المغتربين من السفارة اليمنية في الرياض ”وثيقة” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت سفارة الجمهورية اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، للإخوة المغتربين، عن إرسال فريق عمل من السفارة، إلى المناطق الشمالية للمملكة في كلاً من "سكاكا، الجوف، عرعر، القريات، حائل، القصيم".

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وأفادت السفارة في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تابعه المشهد اليمني، بأن الفريق سيقوم بتقديم كافة الخدمات القنصلية للإخوة المغتربين، ابتداءً من تاريخ 30 سبتمبر وحتى تاريخ 8 أكتوبر، وذلك وفقاً للجدول الموضح أدناه.