شكرا لبحثكم عن خبر إعلان هام للإخوة المغتربين من السفارة اليمنية في الرياض ”وثيقة” والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت سفارة الجمهورية اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، للإخوة المغتربين، عن إرسال فريق عمل من السفارة، إلى المناطق الشمالية للمملكة في كلاً من "سكاكا، الجوف، عرعر، القريات، حائل، القصيم".
وأفادت السفارة في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تابعه المشهد اليمني، بأن الفريق سيقوم بتقديم كافة الخدمات القنصلية للإخوة المغتربين، ابتداءً من تاريخ 30 سبتمبر وحتى تاريخ 8 أكتوبر، وذلك وفقاً للجدول الموضح أدناه.
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