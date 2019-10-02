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إعلان هام للإخوة المغتربين من السفارة اليمنية في الرياض ”وثيقة”

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت سفارة الجمهورية اليمنية في العاصمة الرياض، للإخوة المغتربين، عن إرسال فريق عمل من السفارة، إلى المناطق الشمالية للمملكة في كلاً من "سكاكا، الجوف، عرعر، القريات، حائل، القصيم".

 

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وأفادت السفارة في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تابعه المشهد اليمني، بأن الفريق سيقوم بتقديم كافة الخدمات القنصلية للإخوة المغتربين، ابتداءً من تاريخ 30 سبتمبر وحتى تاريخ 8 أكتوبر، وذلك وفقاً للجدول الموضح أدناه.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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