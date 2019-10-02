شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تصدر قرار بفصل 211 موظف بوزارة التربية والتعليم ”كشف الأسماء” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت مليشيات الحوثي قراراً بفصل عدد 211 موظف، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، الذي يشغل منصبها في حكومة الحوثي غير المعترف بها، شقيق زعيم المليشيا يحيى بدر الدين الحوثي.

ويأتي هذه القرار في إطار حوثنة التعليم، التي تسعى المليشيا الحوثية لإفراغ منظومة التعليم في اليمن من غير الموالين لها.

"المشهد اليمني" تلقى نسخة من قرار الفصل الذي اتخذته المليشيات مرفق بالأسفل الكشف بالأسماء.

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وسبق لمليشيا الحوثي فصل الكثير من الكوادر التربوية واستبدالهم بموالين لها، فيما الكثير من المعلمين زجت بهم في سجونها منذ انقلابها على الدولة، بينما فر آخرين لمناطق خارج سيطرة المليشيا، خوفاً على حياتهم من الاعتقال أو القتل.