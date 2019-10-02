مصر تقر تعديلات جديدة تسمح بدخول اليمنيين بعد رفع بعض القيود الأربعاء 2 أكتوبر 2019 أعلنت جمهورية مصر العربية، الثلاثاء، رفعها بعض قيود السفر التي كانت مفروضة على بعض المواطنين اليمنيين القادمين إليها.

وذلك ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها بخصوص بعض الجنسيات ومنها الجنسية اليمنية. Advertisements وكان سابقاً يشترط حصول اليمنيين المقيمين في دول الخليج والاتحاد الاوروبي وكندا وامريكا على تاشيرة دخول مسبقة من سفارات مصر بهذه الدول. وبحسب التعديلات الأخيرة بات بامكان اليمنيين المقيمين في الدول المذكورة أعلاه الدخول إلى مصر عبر الحصول على تأشيرة دخول من مطار القاهرة أو غيره من المطارات المصرية الاخرى .

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