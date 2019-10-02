عــــــــاجل : إعلان إيراني مفاجئ أصاب الحوثيين بالجنون .. وطهران تستقبل أول رد حوثي ناري

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عدن - ياسمين التهامي - استغرب وزير حوثي، اليوم الثلاثاء، التصريحات الإيرانية الأخيرة تجاه حرب اليمن، متهمة إياها باستثمار معاناة الشعب اليمني ولا تقل أثراً عما أسماه "العدوان السعودي".

وقال حسن زيد وزير الشباب والرياضة في حكومة الإنقاذ الحوثية (غير معترف بها)، في مقال بعنوان "موقف شخصي" نشره بصفحته على فيسبوك، "إنه في كل محطة من محطات التفاوض التي نقترب فيها من الحل يصدر من إيران خبر أو تصريح يستفز السعودية"، متسائلاً: "لماذا يتعمد الإيرانيون قطع الطريق على السلام في اليمن؟".

واعتبر زيد تصريحات روحاني بالأمس والناطق عن الخارجية الإيرانية والتصريح الأخير لباقري الذي أقر فيه بتقديم الدعم الاستشاري والدعم الفكري للحوثيين، "انتهازية إيرانية بامتياز، تستثمر في استمرار اشعال النار التي تحرق أجساد أطفالنا" حد قوله.

وأضاف زيد "لا أخفي سراً إن قلت إن الحكومة الإيرانية رفضت تقديم أي مساعدة ولو محدودة اقتصادية أو مالية للشعب اليمني". مشيراً إلى أن تصريح باقري جاء كرد على تصريحات بن سلمان بالأمس التي "تدل ضمنياً على قبوله بمبادرة الرئيس المشاط"، كما يقول.

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وختم الوزير الحوثي منشوره بالتأكيد على أن هذا الموقف شخصياً ولا يمثل حتى الحزب الذي هو أمينه العام، معرباً عن صدمته من التصريحات الإيرانية لأنها برأيه "لا تقل عدائية للشعب اليمني من حيث أثرها عن العدوان".

ورداً على تعليق لأحد المتابعين قال فيه "إن زيد سيتعرض للعزل من حكومة الحوثيين بسبب هذا الموقف"، أجاب زيد: "أنا وزير في حكومة الإنقاذ اليمنية وليس الإيرانية".

تصريحات زيد اعتبرها كثيرون من المتابعين موقف قوي، يدل على أن هناك انقسام في حكومة صنعاء تجاه الوصاية الإيرانية، كما تدل على تنامي المعارضة للزج باليمنيين في معارك إيران العبثية في أوساط الحوثيين أنفسهم.

في حين اعتبرها آخرون اقتراب حلحلة سعودية- حوثية للحرب التي تعيشها البلاد منذ أكثر من أربع سنوات.