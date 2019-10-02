الاكثر مشاهدة - دعاء الستر من الفضيحة

شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء الستر من الفضيحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حثّنا الله عزوجل على الدعاء في سائر الأوقات، حيث يلجأ العبد إلى ربه لتحقيق ما يتمنى،

كما يتقرب الإنسان إلى الله بالدعاء لفك الكرب وتحقيق السعادة في الدنيا،فهو سبحانه الرحيم والعليم بعباده،

ولا شك أن جميعنا معرضون لأن تضيق بنا الحياة وتتبدل أحوالنا ونتعرض لبعض المحن والشدائد التي تجعلنا

نشعر بالحزن والضيق الشديد، ونبحث كثيرًا عن كافة الطرق والوسائل الممكنة لنتخلص منها وندق كافة الأبواب.

قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: “يقول الله عز وجل: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي”. [رواه مسلم].

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ومن أهم ما يجب أن ندعوا الله به هو الستر، وفي هذا المقال نقدم دعاء الستر من الفضيحة

دعاء الستر من الفضيحة

عن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: لم يكن رسول الله ﷺ يدع هؤلاء الدعوات

حين يمسي وحين يصبح: “اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة،

اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي،

وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي،

وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي”. رواه أبو داود.

أدعية الستر من الفضيحة

(ربي قد مسني الضر وأنت أرحم الراحمين)

(اللهم إني أعوذ بك من ملمات نوازل البلاء وأهوال عظائم الضراء فأعذني ربي من صرعة البأساء

واحجبني عن سطوات البلاء ونجني من مفاجأت النقم واحرسني من زوال النعم ومن زلل القدم

واجعلني اللهم ربي في حمى عزك وحياط حرزك من مباغتة الدوائر).

(اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله).

(لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين).

(اللهم أسترنا فوق الأرض ،و تحت الأرض و يوم العرض عليك).

(اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي ومانزل بي، ولاحول ولاقوة إلا بك، ياالله يا علي يا عظيم فرج عني

ما أهمني وتول أمري بلظفك، وتداركني برحمتك وكرمك إنك على كل شيء قدير).

(اللهم احملني على مطايا الكرامة واصحبني إقالة العثرة واشملنا ستر العورة وجد عليّ ربي بآلائك

وكشف بلائك ودفع ضّرائك وادفع عني كلاكل عذابك واصرف عني أليم عقابك وأعذني من بوائق الدهور).

(اللهم أنقذني من سوء عواقب الامور واحرسني من جميع المحذور واصدع صفاة البلاء عن أمري

واشلل يده مدى عمري إنك الرب المجيد المبدىء المعيد الفعال لما يريد).

(اللهم إني عبدك وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك،

أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك،

أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرىن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي).

(لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم،

لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب الأراضين، ورب العرش الكريم).

(اللهم يامجلي العظائم من الأمور، وياكاشف صعاب الهموم، ويامفرج الكرب العظيم،

ويامن إذا أراد شيئًا فحسبه أن يقول كن فيكون، رباه رباه أحاطت بعبدك الضعيف غوائل الذنوب

وأنت المدخر لها ولكل شدة، لاإله إلا أنت، الغياث الغياث، الرحمة الرحمة، العناية العناية،

صلِّ على عبدك ونبيك سيدنا محمد وآله والطف بي في أموري كلها والمسلمين).

ملاحظة: أي خطأ في الموضوع أعلاه يعود للمحرر الأصلي في "أخبارك"