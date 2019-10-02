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عاد محافظ محافظة أرخبيل سقطرى رمزي محروس، اليوم الثلاثاء، إلى المحافظة بعد رحلة علاجية خارج البلاد استغرقت عدة أشهر.
واحتشد المئات من سكان الأرخبيل في طوابير طويلة أمام مطار سقطرى، لاستقبال المحافظ "محروس" على إيقاع الأغاني وقاموا بتنفيذ رقصات شعبية.
ورفع المواطنون الأعلام وصور الرئيس هادي، وذلك تأكيداً على دعمهم للحكومة الشرعية.
وكانت محافظ أرخبيل سقطرى، شهدت خلال فترة غياب المحافظ تحركات وصفت بـ"المريبة" لدولة الإمارات والميليشيات المحلية التابعة لها، في محاولة لإخضاع مؤسسات الدولة لسيطرة ما يسمى بالانتقالي الانفصالي المناهض للحكومة الشرعية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب لأشهر.. محافظ سقطرى يعود إلى الأرخبيل وسط استقبال شعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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